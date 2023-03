Artemis II: inizia il lungo conto alla rovescia

9 March 2023 – 18:41

La NASA ha fornito alcune informazioni sulla missione Artemis I, annunciando i lavori preparatori per la missione Artemis II prevista a novembre 2024.

