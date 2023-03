Affare: Mini PC Lenovo con W11Pro e Office a 154€

9 March 2023 – 10:33

Sistema operativo Windows 11 Pro, Office 2021 preinstallato e processore Intel per questo Mini PC di Lenovo in sconto: approfittane ora.

The post Affare: Mini PC Lenovo con W11Pro e Office a 154€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico