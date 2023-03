Windows 11 a breve supporterà la taskbar sulla parte superiore dello schermo

8 March 2023 – 13:36

Microsoft ha ufficialmente avviato i test per l’implementazione della barra delle applicazioni sulla parte superiore del display su Windows 11.

The post Windows 11 a breve supporterà la taskbar sulla parte superiore dello schermo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico