SPID è salvo, ma perde un gestore: Intesa

8 March 2023 – 10:33

Kyndryl Company ha scelto di non rinnovare la convenzione come Identity Provider e SPID perde uno dei suoi gestori: si tratta di Intesa.

