IA di Meta trapela online: LLaMA può diventare pericolosa?

8 March 2023 – 15:50

Su 4Chan è apparso il codice sorgente di LLaMA, il language model ora sviluppato da Meta: la diffusione prima del lancio costituisce un pericolo?

The post IA di Meta trapela online: LLaMA può diventare pericolosa? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico