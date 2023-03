Android: la nuova patch di marzo risolve due falle di sicurezza critiche

8 March 2023 – 13:18

Android riceve la patch di sicurezza di marzo 2023: con questo aggiornamento sono state risolte due falle di sicurezza critiche dell’OS.

The post Android: la nuova patch di marzo risolve due falle di sicurezza critiche appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico