Windows 11: nuove funzionalità nel canale Canary

7 March 2023 – 10:14

Microsoft ha annunciato il canale Canary del programma Insider, in cui gli iscritti troveranno le build di Windows 11 con modifiche alla piattaforma.

Fonte: Punto Informatico