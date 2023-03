Scheda SanDisk da 256 GB per Nintendo Switch scontata del 65% (solo 35€)

7 Marzo 2023 – 1:45

Avete un Nintendo Switch e avete paura di riempire la memoria? Acquistate la scheda di memoria SanDisk da 256 GB ad un prezzo mai visto prima!

The post Scheda SanDisk da 256 GB per Nintendo Switch scontata del 65% (solo 35€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico