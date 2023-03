iPhone 15: niente ProMotion su modelli base e Plus

7 March 2023 – 12:59

Il modello base e Plus di iPhone 15 pare non avranno un display di tipo LPTO, per cui non supporteranno il ProMotion e l’always on display.

