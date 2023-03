iliadbox Wi-Fi 6: fibra e chiamate senza limiti a soli 19,99 euro al mese

7 March 2023 – 16:20

Con iliadbox Wi-Fi 6 ottieni il massimo possibile dalla tecnologia fibra e un prezzo complessivo di soli 19,99 euro al mese per sempre.

The post iliadbox Wi-Fi 6: fibra e chiamate senza limiti a soli 19,99 euro al mese appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico