Hype Premium: costo attivazione azzerato e bonus da 25 euro, affrettati!

7 March 2023 – 13:17

Se sei alla ricerca di una carta di debito elegante con un conto ricco di vantaggi e con costo attivazione azzerato, è la soluzione perfetta. Con questo conto hai accesso illimitato ai servizi della piattaforma, tra cui polizze assicurative su viaggi, acquisti e furti. Inoltre, con la carta di debito World Elite MasterCard potrai pagare […]

The post Hype Premium: costo attivazione azzerato e bonus da 25 euro, affrettati! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico