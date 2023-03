Ora l’intelligenza artificiale si usa per truffare gli anziani imitando voci dei parenti

6 March 2023 – 15:53

L’intelligenza artificiale si evolve ancora: ora viene utilizzata nel mondo per imitare la voce dei parenti e truffare gli ignari anziani.

