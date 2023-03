NVIDIA: gli ultimi driver GeForce aumentano uso CPU per motivi ignoti

6 March 2023 – 16:09

Gli ultimi driver GeForce offerti da NVIDIA hanno uno strano bug: quando si chiude un gioco, il sistema usa circa il 10-15% delle risorse CPU in più.

