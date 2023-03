Nothing Ear (2) in arrivo: fissato l’evento di presentazione

6 March 2023 – 13:38

Gli auricolari Ear (1) di Nothing hanno indubbiamente fatto la storia dei dispositivi wearable: in un periodo in cui ogni dispositivo sembrava uguale, la startup di Carl Pei ha cercato di rivoluzionare il settore con un design intrigante, innovativo. Nonostante l’aumento di prezzo dello scorso ottobre, tali cuffiette sono rimaste ancora tra i best buy […]

