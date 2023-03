Google Chrome segnalerà il consumo di RAM per ogni scheda

6 March 2023 – 13:20

Su Google Chrome verrà implementata una nuova funzione che consentirà di conoscere l’uso specifico di memoria per ciascuna scheda aperta.

The post Google Chrome segnalerà il consumo di RAM per ogni scheda appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico