DoppelPaymer: arrestati due membri della gang

6 March 2023 – 15:59

La polizia tedesca e ucraina ha arrestato due membri del gruppo DoppelPaymer, responsabili di numerosi attacchi con l’omonimo ransomware.

