CDP offre 18 miliardi di euro per la rete di TIM

6 March 2023 – 9:57

Cassa Depositi e Prestiti ha presentato un’offerta di 18 miliardi di euro per rilevare NetCo, la società di TIM che include FiberCop e Sparkle.

Fonte: Punto Informatico