Bing Chat può impersonare alcune celebrità

5 March 2023 – 10:42

Gli utenti possono attivare la modalità nascosta Celebrity per chiedere a Bing Chat di impersonare persone famose, tra cui attori, atleti e cantanti.

