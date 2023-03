SSD Samsung, qualità e velocità assicurate: 1 TB da amare (-60%)

4 March 2023 – 17:50

SSD Esterno da 1TB di Samsung: la memoria esterna top di gamma migliore sul mercato a prezzo sconvolgente, lo trovi su Amazon a meno di 100€.

The post SSD Samsung, qualità e velocità assicurate: 1 TB da amare (-60%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico