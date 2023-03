Ring: funzionalità base a pagamento dal 29 marzo

4 March 2023 – 19:22

Ring ha comunicato che alcune funzionalità (finora gratuite) per sistema di allarme, videocamere e videocitofoni diventeranno a pagamento dal 29 marzo.

