Meta taglia i prezzi di Quest 2 e Quest Pro

4 March 2023 – 12:25

Meta ha comunicato i nuovi prezzi dei visori Quest 2 e Quest Pro a partire dal 5 marzo: 429,99 dollari (versione da 256 GB) e 999,99 dollari.

