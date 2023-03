Intelligenza artificiale, sta cambiando il modo di fare la guerra

4 Marzo 2023 – 9:21

Lo dimostra il conflitto in Ucraina, che vede il coinvolgimento di un colosso come Palantir, che sfrutta algoritmi di analisi dei dati per dire all’esercito di Kyiv cosa, dove e quando colpire

Fonte: Wired