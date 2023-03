Oscar 2023: i film in nomination

3 March 2023 – 16:50

Everything everywhere all at once, Niente di nuovo dal fronte occidentale, Avatar: La via dell’acqua e tanti altri: nella notte tra il 12 e il 13 marzo verranno annunciati al Dolby Theatre di Los Angeles i vincitori degli Oscar 2023. Facciamo un ripasso dei film in gara

Fonte: Wired