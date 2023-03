Microsoft Kosmos-1: modello IA multimodale

3 March 2023 – 18:22

Microsoft Kosmos-1 è un modello IA che può fornire risposte ad input visuali, descrivendo il contenuto delle immagini o aggiungendo una didascalia.

Fonte: Punto Informatico