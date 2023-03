PS5+GoW in sconto di 47€ se attivi questo coupon

2 March 2023 – 14:54

Il bundle con PlayStation 5 Standard Edition e God of War Ragnarok al prezzo minimo storico: il coupon attiva per lo sconto di 46,99 euro.

Fonte: Punto Informatico