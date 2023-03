OpenAI annuncia le API di Whisper (speech-to-text)

2 March 2023 – 18:05

OpenAI ha rilasciato le API che permettono agli sviluppatori di integrare il riconoscimento vocale di Whisper in app, servizi e prodotti.

Fonte: Punto Informatico