NordLocker: condividi file senza pensieri con crittografia end-to-end

2 March 2023 – 7:30

Se devi condividere un file, ci sono diversi metodi per farlo nel pieno rispetto della tua privacy: tra questi c’è anche NordLocker.

The post NordLocker: condividi file senza pensieri con crittografia end-to-end appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico