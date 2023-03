Lo SPID è salvo: prima il rinnovo, poi il rinnovamento

2 March 2023 – 21:06

Un rinnovo pluriennale delle convenzioni con i gestori salva lo SPID, ma si avvierà a breve il percorso evolutivo dell’identità digitale.

