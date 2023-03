Digitale terrestre: il prezzo del Decoder Fenner scende a 18€

2 March 2023 – 10:18

Crolla il prezzo del Decoder Digitale Terrestre Fenner arrivando a toccare di nuovo i 18€: acquistalo subito su Amazon prima che risalga.

The post Digitale terrestre: il prezzo del Decoder Fenner scende a 18€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico