Windows 11 Moment 2: Microsoft conferma il primo bug

1 March 2023 – 10:02

Dopo aver installato l’aggiornamento Moment 2 (KB5022913) di Windows 11, alcune app di personalizzazione dell’interfaccia non funzionano più.

