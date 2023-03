PlayStation Plus: ecco i giochi gratis di marzo

1 March 2023 – 9:36

C’è anche una nuova uscita tra i giochi gratis di marzo scelti da Sony per gli abbonati PlayStation Plus: è Tchia, in arrivo martedì 21.

Fonte: Punto Informatico