Lokky, l’assicurazione che protegge i freelance come mai hai pensato

1 March 2023 – 18:45

Il lavoro di freelance potrebbe nascondere delle insidie. Per questo motivo Lokky ha pensato a polizze a misura di questa professione.

The post Lokky, l’assicurazione che protegge i freelance come mai hai pensato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico