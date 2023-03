Difesa, i piani tech costano cari. E l’Italia va a caccia di soldi

1 Marzo 2023 – 9:20

Da nuove generazioni di droni per la sorveglianza all’ammodernamento di mezzi corazzati, servono miliardi per soddisfare gli investimenti in tecnologie delle forze armate. La lista della spesa si allunga, il conto sale ma molti soldi mancano ancora all’appello

Fonte: Wired