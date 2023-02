Samsung Odyssey G3: monitor da gaming a 179€

28 February 2023 – 10:32

A soli 179€ in questo momento ti arriva a casa il monitor da gaming Samsung Odyssey G3: scopri quanto è potente e praticamente perfetto.

The post Samsung Odyssey G3: monitor da gaming a 179€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico