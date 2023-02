MWC 2023: Xiaomi mostra gli occhiali AR wireless

28 February 2023 – 13:06

Xiaomi ha mostrato al MWC 2023 i Wireless AR Glass Discovery Edition con schermi Micro OLED, lenti elettrocromiche e processore Snapdragon XR2 Gen 1.

Fonte: Punto Informatico