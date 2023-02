iPhone SE 4: Apple riprende lo sviluppo?

28 February 2023 – 9:59

Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, Apple avrebbe ripreso lo sviluppo dell’iPhone SE 4 con schermo OLED da 6,1 pollici e modem 5G proprietario.

