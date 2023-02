iPhone 15, certificazione MFi per gli accessori USB-C

28 February 2023 – 12:42

Anche se iPhone 15 sarà dotato di USB-C, gli accessori dovranno avere la certificazione MFi (Made For iPhone) per la piena compatibilità.

The post iPhone 15, certificazione MFi per gli accessori USB-C appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico