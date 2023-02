Snapchat aggiunge ChatGPT all’abbonamento Plus

27 February 2023 – 16:30

My AI è il chatbot integrato in Snapchat Plus che sfrutta una versione personalizzata del modello sviluppato da OpenAI per ChatGPT.

The post Snapchat aggiunge ChatGPT all’abbonamento Plus appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico