iPhone 15 Plus: cornici più sottili e Dynamic Island

27 February 2023 – 13:44

Sono stati diffusi i render di iPhone 15 Plus, avrà uno spessore inferiore al modello attuale e la Dynamic Island come le versioni Pro.

The post iPhone 15 Plus: cornici più sottili e Dynamic Island appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico