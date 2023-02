SSD Samsung 990 Pro compatibile anche per PS5 al MINIMO STORICO

26 February 2023 – 21:48

La memoria SSD Samsung 990 Pro, compatibile anche con la nuova PlayStation 5, è ora in sconto con la grandiosa offerta Amazon al suo minimo storico.

The post SSD Samsung 990 Pro compatibile anche per PS5 al MINIMO STORICO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico