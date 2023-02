Nokia G22: primo smartphone riparabile di HMD Global

26 Febbraio 2023 – 13:45

HMD Global ha annunciato il Nokia G22, primo smartphone del produttore finlandese che può essere riparato dagli utenti con i tool offerti da iFixit.

The post Nokia G22: primo smartphone riparabile di HMD Global appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico