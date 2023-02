MacBook Air (2022) con M2, 8GB di RAM e 512GB di SSD scontato di più di 300€

26 Febbraio 2023 – 22:45

Il MacBook Air con M2 oggi proposto in sconto su Amazon è davvero il top di gamma. Lo sconto di più di 300€ non può essere sottovalutato.

The post MacBook Air (2022) con M2, 8GB di RAM e 512GB di SSD scontato di più di 300€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico