iPhone: furto del passcode e della vita digitale

26 February 2023 – 13:01

Gli utenti non dovrebbero usare il passcode per sbloccare l’iPhone, in quanto permette ad eventuali ladri di accedere all’intera vita digitale.

The post iPhone: furto del passcode e della vita digitale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico