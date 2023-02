ING: tasso di interesse al 3% se apri il conto Arancio

25 Febbraio 2023 – 13:45

Con un tasso di interesse al 3% sul conto deposito per i primi tre mesi, ING ha creato una soluzione di risparmio a cui è difficile rinunciare.

The post ING: tasso di interesse al 3% se apri il conto Arancio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico