Google Foto: Gomma Magica disponibile per tutti

24 February 2023 – 13:31

Lo strumento Gomma Magica è ora disponibile su Google Foto per tutti i dispositivi su cui viene instalata l’app, sia Android che iOS/iPadOS.

