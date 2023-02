Attacchi DDoS: Microsoft pubblica i dati del 2022

24 February 2023 – 15:45

Microsoft ha rilevato e mitigato oltre 520.000 attacchi DDoS nel corso del 2022, il più imponente dei quali ha generato un traffico di 3,25 Tbps.

The post Attacchi DDoS: Microsoft pubblica i dati del 2022 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico