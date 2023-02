YouTube: in test un’opzione 1080p ad alto bitrate

23 February 2023 – 18:25

YouTube sta testando una nuova opzione riservata ai soli abbonati Premium che abilita alla visione in 1080p con un bitrate migliorato.

The post YouTube: in test un’opzione 1080p ad alto bitrate appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico