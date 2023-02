Windows 11: l’arrivo di Moment 2 è molto vicino

23 February 2023 – 9:14

Il pacchetto di aggiornamento Moment 2 per Windows 11 è sempre più vicino: il lancio dovrebbe avvenire già entro il mese di marzo.

