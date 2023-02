SSD 240 GB: solo 20 euro nella Tech Week di eBay

23 February 2023 – 16:37

L’unità da 240 GB della linea Intenso HIGH è disponibile a prezzo fortemente scontato per la Tech Week su eBay: acquista subito la SSD.

The post SSD 240 GB: solo 20 euro nella Tech Week di eBay appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico