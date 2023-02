ChatGPT: siti di phishing e malware Android

23 February 2023 – 9:12

La popolarità di ChatGPT viene sfruttata dai cybercriminali per distribuire malware attraverso social media, siti di phishing e app fake per Android.

The post ChatGPT: siti di phishing e malware Android appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico